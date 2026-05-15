La certezza è che il rinnovo di Paulo Dybala non sarà un tormentone: l'ultima parola verrà scritta a stretto giro, presumibilmente dopo il derby con la Lazio, in coincidenza con la presenza in città del vicepresidente Ryan Friedkin. Ma, intanto, il trequartista argentino in scadenza di contratto e la Roma sembrano sempre più vicini. Dopo l'incontro di martedì scorso a Trigoria, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, anche ieri l'agente del giocatore, Carlos Novel, e il ds giallorosso Ricky Massara si sono confrontati sull'eventuale formula del nuovo contratto che avrà una base fissa, attorno ai 2/2,5 milioni di euro (la Joya ne percepisce al momento 8,5), che potrà crescere in base alle partite che il trequartista giocherà nella prossima stagione. Ed è ovviamente forte la volontà del tecnico Gian Piero Gasperini di continuare con Dybala, ritenuto dall'allenatore probabilmente l'unico elemento davvero in grado di spostare l'inerzia di una partita con un'invenzione o un colpo di classe dei suoi. Gasp si è già speso con la proprietà per Paulo, perché è convinto che possa dare ancora molto.