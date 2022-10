Altri guai per Mou: Spinazzola ko, torna nel 2023

Non ci voleva. E non era nell’aria, visto che Spinazzola giovedì praticamente non ha giocato nel freddo di Helsinki (dove è entrato in campo solo all’89’ al posto di El Shaarawy, restando in campo in tutto solo sei minuti). Ma è anche vero che la sorte in questo momento gira le spalle alla Roma, tanto che pure giovedì sera in Finlandia – dopo aver saputo dell’indisposizione di Ibanez – Mourinho aveva commentato così: "In questo periodo in ogni partita abbiamo un problema da risolvere, con qualche giocatore a cui dobbiamo rinunciare". Ed in effetti non fa in tempo a recuperare un giocatore (l’ultimo della serie è stato Kumbulla) che ne perde un altro (prima di Spinazzola era toccato a Zalewski con il Napoli e Ibanez con l’Hjk, entrambi per indisposizioni).