Altobelli: “Zaniolo top, per lui farei follie”

La sua Inter ha messo a segno il colpo finora più luminoso del mercato - il ritorno di Lukaku - e anche Alessandro Altobelli è convinto che sia stato un affare. Ma Spillo, nel quarantennale del trionfo a Spagna ‘82, resta un interlocutore privilegiato per giudicare il mercato a 360 gradi.

Altobelli, il ritorno di Lukaku sposta gli equilibri?

"Si perché è un campione. Lui e Lautaro sono una coppia perfetta, lo hanno dimostrato nel recente passato. Quello del Chelsea non sembrava il vero Lukaku, a Milano ritroverà la serenità perduta. Ma sono d’accordo con la curva Nord: nessuna contestazione, ma sarà trattato come tutti gli altri giocatori. Va sostenuto come qualsiasi altro giocatore in maglia nerazzurra, ma il consenso se lo dovrà riguadagnare sul campo" dice Altobelli intervistato da Matteo Pierelli su

Asensio-Milan: se si troverà l’accordo, sarà un affare per i rossoneri?

"Quando prendi un giocatore dal Real Madrid fai sempre un affare. Magari li è insoddisfatto perché non sente più la fiducia di un tempo ma trovare spazio in quella squadra è tutt’altro che facile. In più è ancora giovane, ha parecchio da dare».

C’è un giocatore giovane per cui farebbe follie?

"A me piace molto Zaniolo. Ha tutto per essere un grandissimo: tecnica, fisico, duttilità e secondo me potrebbe fare molti più gol di quelli fatti finora».

La Lazio è il posto giusto per Romagnoli?

«Sarri ha bisogno di difensori, a lui serve ritrovare fiducia: se si farà, il matrimonio funzionerà».