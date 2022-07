Altalena Frattesi. Il Sassuolo scende a 25 milioni, ma non basta

La cattiva notizia è che, dopo giorni di telefonate e incontri (l'ultimo ieri mattina a Rimini) l'accordo ancora non c'è. Non ci sono dubbi sul fatto che i rapporti tra i club siano buoni e non ci sono dubbi sui fatto che le parti vogliano chiudere, visto che il giocatore ha fatto sapere di non voler andare in altre squadre, soprattutto all’estero, ma i contratti ancora non si preparano perché la valutazione di Frattesi è motivo di discussione. Anche accesa, a tratti. Se con Davide e il suo agente c' è piena sintonia (contratto di cinque anni da due milioni a salire), Pinto e Camevali non riescono a mettersi d'accordo. Né sul cash né sulle contropartite: il Sassuolo avrebbe voluto Bove. ma la Roma ha detto no, Si era parlato di Felix, ma non ci sono stati sviluppi.