All’Olimpico la festa d’autore per gli azzurri del nuoto

Per questo ieri i campioni del nuoto, dei tuffi, dell’artistico e della pallanuoto, ospitati dalla Roma per la partita contro l'Atalanta, al 90' erano combattuti: da una parte la gioia per loro, romanisti doc, di essere stati invitati e di aver potuto sfilare, all'intervallo, sotto la curva Sud, dall'altra la delusione per il risultato. In ogni caso, una giornata che non dimenticheranno. A partire da Giorgio Minisini, il campione europeo e mondiale che, pochi giorni fa, ha perso l'amato papà. Per lui un abbraccio ancora più forte, in un momento non semplice. Tredici, in totale, gli atleti che sono scesi in campo accompagnati dal Segretario Generale Antonello Panza e hanno effettuato un giro d'onore ricevendo il tributo e l'applauso degli oltre sessantamila dell'Olimpico.