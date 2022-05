All’Olimpico in 50mila

Sold out per vedere la partita attraverso i maxi-schermi installati anche a bordo campo

irana , ma ce ne sarà un’altra che andrà in scena a Roma, nello Stadio Olimpico, dove saranno in oltre 50mila a tifare Roma tutti insieme, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Un evento vero, un momento che chi non è andato a Tirana vuole vivere insieme. Un modo come un altro per sentirsi dentro l’Arena Kombetare, dove Roma e Feyenoord si giocheranno la Conference League. All’Olimpico i cancelli verranno aperti alle 18.30 e l’evento verrà trattato esattamente come una normale partita di cartello di campionato.