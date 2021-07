Allo stadio con il Green pass, la chiave per avere più tifosi

Domani la decisione di Governo e Cts, ma il certificato può essere determinante per aumentare subito il pubblico

La svolta Domani a Palazzo Chigi si riunirà la cabina di regia che, ascoltato il Cts, detterà le nuove linee guida del Paese a partire dal primo agosto, tra cui anche quella per l’utilizzo del green pass, ovvero la certificazione europea che garantisce vaccinazione, guarigione ma anche tampone negativo (ovviamente con durate diverse). Uno strumento che per la riapertura degli stadi potrebbe rivelarsi fondamentale. Facciamo il punto. Il modello Euro 2020 ha permesso l’accesso per il 25% della capienza dell’impianto, ma come noto ai club di Serie A non basta. La Lega ha fatto più volte presente la necessità di una riapertura totale e la speranza ora è che questo possa avvenire proprio grazie al green pass: più che basarsi su una percentuale, si punta infatti ad ammettere allo stadio solo i possessori del certificato. Per alcuni club, quelli con meno tifosi, la percentuale resterà piuttosto bassa, per altri si alzerà ma difficilmente si toccherà davvero il 100% della capienza. La Figc dal canto suo ha appoggiato la richiesta della Lega, ma ribadendo la necessità di procedere in modo responsabile e sicuro, evitando azzardi che potrebbero poi costringere il governo a nuove chiusure. Quello che chiedono da via Allegri alle autorità è un programma chiaro e predefinito, in cui si fissino determinati parametri legati all’emergenza sanitaria raggiunti i quali si possa ripartire con una capienza alta se non totale.