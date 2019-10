Allerta arancione su Genova: verdetto stamane alle 11

Ultima chiamata, oggi intorno alle ore undici, quando i modelli previsionali più aggiornati forniranno l’esatto quadro della situazione meteo nelle ore successive sul capoluogo ligure : ad ora, la disputa di Sampdoria-Roma al Ferraris (inizio ore 15) rimane confermata, scrive Filippo Grimaldi su “La Gazzetta dello Sport”. Ieri il Coc (Centro Operativo Comunale) ha elevato l’allerta su Genova da livello giallo (scaduta ieri a mezzanotte) ad arancione (sino alla 23.59 di oggi), in previsione delle forti precipitazioni annunciate per la giornata odierna sulla città. Ovviamente, non preoccupa la tenuta del manto erboso del Ferraris (completamente rizollato durante l’estate), ma la situazione idrogeologica del territorio, a cominciare dal torrente Bisagno, che scorre a poche decine di metri dallo stadio di Marassi. L’aspetto che, tuttavia, ad ora fa pensare che la gara possa svolgersi regolarmente, è legato al fatto che ieri sulla vallata dello stadio le precipitazioni non sono state intense (il maltempo ha concesso di fatto una tregua su tutta la città già dalle prime ore del mattino) e quindi il terreno non è più completamente saturo d’acqua dopo le forti precipitazioni di inizio settimana. Dovrebbe essere evitato, dunque, il rischio di piene improvvise, ma la situazione viene monitorata costantemente.