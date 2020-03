Allenamento personalizzato per Dzeko e Veretout

Recuperare fisicamente i giocatori più stanchi, approfittare di questa sosta forzata per ridare un po’ di brillantezza alla squadra. Ecco perché durante questa settimana spesso Fonseca e il suo staff hanno fatto lavorare a parte, e in modo personalizzato, alcuni calciatori. Chris Smalling due giorni fa, Jordan Veretout e Edin Dzeko ieri, come riportato da Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. In Spagna giovedì prossimo non ci sarà Veretout, squalificato. A Siviglia, al massimo tra i convocati, potrebbe esserci anche Diawara, che oggi dovrebbe giocare con la Primavera, come si legge a parte.