Allegri: “Non voglio essere bellino e perdente”. Ed ecco Milik

Con un Milik in più, ma ancora con un Bonucci in meno. La doccia gelata per Massimiliano Allegri è arrivata ieri mattina, scrive MArco Guidi su La Gazzetta dello Sport: il capitano ha provato di nuovo in allenamento, ma il problema al flessore ancora lo tormenta. "Sente la gamba strana – spiega il tecnico -. Per noi Leo è troppo importante e non ha senso rischiarlo". Niente Roma, dunque. E a sostituirlo, stavolta, ecco Danilo spostato al centro, con De Sciglio terzino destro. "Ho ancora qualche dubbio sia in difesa che a centrocampo. E poi c’è Milik: con lui mi sta balenando un’idea in testa. Chissà che non giochi dall’inizio…".