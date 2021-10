Allegri il freddo avverte la Juve: “Mourinho è già valore aggiunto”

Il tecnico: "Dybala out, servono 7-10 giorni Attenti: con la Roma rischiamo le ossa"

Mourinho torna in città e Allegri cerca un risarcimento. Dopo una sconfitta che avvelena una stagione, una vittoria che la faccia sbocciare, scrive Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. La Juve ha nella testa Chelsea e Toro e da lì vuole ripartire, vincere e guardare tutti da vicino: la Roma sarebbe a un punto, l’Inter a 3 (e domenica c’è lo scontro diretto a San Siro...). Tutta un’altra storia. Problemi: Rabiot ha il Covid e il quartetto Danilo-Alex Sandro-Bentancur-Cuadrado è appena sceso da un aereo dal Sudamerica. Soprattutto, Paulo Dybala non è in condizione di giocare. Questa è la notizia. "Dybala non sarà convocato – ha detto Max –. Recupererà in sette, massimo dieci giorni. Si credeva che ci avrebbe messo qualche giorno in meno ma con questi problemi muscolari a volte non si rispettano i tempi". L’infortunio era più serio di quanto stimato. Il risultato delle conferenze di vigilia, per il resto, è zero a zero. Allegri non ha cercato polemiche e, anzi, ha avuto una buona parola per tutti. Mourinho: "Ha dato carattere, è un valore aggiunto per la Roma e il campionato". La Roma: "Attacca bene gli spazi, ha buoni tiratori, è pericolosa sulle palle inattive. Rischiamo di romperci le ossa". Weston McKennie: "Ho grande fiducia in lui anche se per me è un cursore, non può giocare davanti alla difesa".Meglio pensare che tornano i tifosi, con lo stadio pieno al 75%». In realtà a quella cifra probabilmente non si arriverà – ci sono dei biglietti invenduti – ma il tentativo è evidente: pensare positivo.