Allarme Smalling. Chris ancora k.o, salta il Parma: adesso preoccupa

Mentre la difesa della Roma ha cambiato vita, c’è puntuale l’ennesimo stop di Chris Smalling, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Problema muscolare alla coscia sinistra. A Parma non ci sarà e molto probabilmente nemmeno per la trasferta di giovedì contro lo Shakhtar. Si spera di poterlo recuperare con il Napoli. Difficile pensare che il problema alla coscia sinistra e il fastidio che gli dà il ginocchio non siano fattori tra di loro correlati. Possibile anche che Smalling poggi male il ginocchio, magari anche instintivamente e mentalmente per andare in “protezione“.

Il difensore inglese, quindi, mancherà ancora una volta ed è un’assenza pesante. Basti pensare la partita giocata contro il Genoa dove era risultato il migliore del pacchetto arretrato.

Quest’anno ha giocato 17 delle 32 partite in cui era a disposizione, il 53% delle gare ed ha saltato ben il 47% delle sfide. Con lui in campo la Roma ha ottenuto una media di 2,2 punti a partita, senza 1,8. Se si moltiplica la differenza di 0,4 per le giornate di Serie A si arriva a 15,2 punti persi. Inoltre ieri Mkhitaryan girava a Trigoria con le stampelle. Il problema al soleo potrebbe essere più serio del previsto.