Alla ricerca del sesto uomo: da Pastore può arrivare il cambio di marcia

Il sesto uomo nel basket è spesso più importante del quintetto base: entra e fa saltare equilibri e avversari. Nell’Nba c’è addirittura un premio di fine stagione per il miglior subentrante, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Adesso che il Board ha aumentato (solo temporaneamente?) i cambi, gente come Douglas Costa, Caicedo, Muriel potrebbe davvero creare una nuova categoria: quella dei tipi perfetti per entrare in corsa e spaccare la partita, improvvisando un dribbling, un gol dal nulla, un’azione irresistibile. Soprattutto in un torneo d’emergenza (e del tutto imprevedibile) quale sarà la Serie A d’estate. Per compensare l’aumento di fatica e il rischio d’infortuni, al ritmo di una gara ogni tre giorni, il Board ha infatti concesso quello che tanti allenatori sognavano: due cambi in più. Da 3 a 5 in 90’ (e da 4 a 6 nel caso di supplementari, ma se ne parlerà al tempo delle coppe).

Nella Roma post virus che Fosenca ha in mente dovrebbe essere titolare Mkhitaryan: nuovo esterno sinistro, con Kluivert spostato a destra del 4-2-3-1. Nei nuovi equilibri può diventare importante Pastore: ha classe superiore e, dosando le energie, saprebbe illuminare l’ultima mezzora con filtranti, assist e una regia che non può aver dimenticato. L’argentino può subentrare a Pellegrini oppure a uno dei due esterni, spostando l’azzurro in fascia.