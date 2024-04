Alla 35ª Milan col Genoa alle 18. Roma-Juventus domenica sera

La Lega Serie A ha annunciato date e orari ufficiali degli anticipi e i posticipi della giornata numero trentacinque, come riporta La Gazzetta dello Sport , con partite in programma dal 3 al 6 maggio. Il turno si aprirà venerdì 3 maggio nello stadio del Torino: i granata riceveranno il Bologna con inizio alle 20.45. Il posticipo di domenica sera vedrà affrontarsi Roma e Juventus all'Olimpico . Chiudono il turno lunedì 6 Salernitana-Atalanta delle 18 e Udinese-Napoli alle 20.45.

