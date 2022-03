Alberto De Rossi positivo al Covid. Il club assicura: “Sta bene”

Il prossimo impegno della Primavera sarà sabato 19 marzo alle ore 13 contro l’Inter a Trigoria. De Rossi farà il tifo da casa, con l’auspicio di riunirsi quanto prima ai suoi ragazzi

De Rossi dovrà fare il tifo da casa per i suoi ragazzi, come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello sport. Con un comunicato sul sito la Roma ha reso nota la positività al Covid di Alberto De Rossi, allenatore della Primavera. Al papà di Daniele sono arrivate decine di messaggi, pubblici e privati, pure dai tifosi, dopo le parole della società: “In seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, l’allenatore della squadra Primavera Alberto De Rossi, in possesso di Green Pass rafforzato, è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. De Rossi sta bene e si trova in isolamento domiciliare“. Il prossimo impegno della Primavera sarà sabato 19 marzo alle ore 13 contro l’Inter a Trigoria perché al Tre Fontane sarà impegnata contemporaneamente la Roma femminile contro il Milan. De Rossi farà il tifo da casa, con l’auspicio di riunirsi quanto prima ai suoi ragazzi.