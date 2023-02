Agguato ultrà della Stella Rossa ai tifosi romanisti

Un agguato in piena regola. Dopo Roma-Empoli, alcuni ultras giallorossi sono stati assaliti a piazza Mancini da una quarantina di hooligan della Stella Rossa, reduci da Milano per il basket: 2 i feriti, come riporta La Gazzetta dello Sport. La Curva Nord dell’Inter e quella della Ternana hanno condannato il “vile gesto”, che nulla ha a che fare con le logiche del mondo ultras. Le prime conseguenze si sono già verificate: ieri 20 tifosi giallorossi, avvistati a Fiumicino - ci sarebbe stato un volo per Belgrado - sono stati tenuti d’occhio dalle forze dell’ordine.