Agenda Friedkin: saluto al gruppo e visita alla Raggi

Comincia il conto alla rovescia in vista dell’arrivo di Dan Friedkin e suo figlio Ryan a Roma.

Il blitz, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe avvenire anche la prossima settimana, ma date certe ancora non ci sono.

Di sicuro non si esclude che il nuovo presidente possa far visita alla sindaca Raggi, anche perché nel giro di un mese potrebbe arrivare il via libera per lo stadio, nonostante ieri abbia dovuto incassare le dimissioni dei consiglieri Iorio e Terranova dalle presidenze loro assegnate. In ogni caso, prima dell’arrivo a Roma, è possibile che i Friedkin possano fare una video chiamata alla squadra.