Affinati: “Ha ragione Mou, contano i punti. Ansia Abraham”

Critico letterario, scrittore, giornalista e docente universitario. Ma anche tifoso della Roma, con cui si diletta nei suoi momenti liberi. Ed oggi Eraldo Affinati ne ha di motivi per sorridere. "Non sono sorpreso dal terzo posto - dice intervistato su La Gazzetta dello Sport - penso sia in linea con i grammi iniziali. L'obiettivo. è sempre stato tornare in Champions, anche se c'è pure il percorso europeo. Il punto su cui rifiettere è questo, il sovraccarico di fatica rispetto alla Lazio che ha solo il campionato. E la Roms non ha una rosa ampia, soprattutto dopo gli infortuni di Karsdorp e Solbakken.Il mio sogno è vincere l'Europa League, anche perché in questo modo andremmo diretti in Champions. Ma so che è dura". Lei è mourinhano o meno: contano i punti o fi gioco? "Io ho la sua filosofia, contano i punti, sono legato al risultato. Alla fine nei calcio ci si ricorda dei numeri, delle classifiche, non tanto delle partite". Cosa ha Abraham? "Questo è un problema, Il centravanti finora ci è mancato. Penso che il suo sia un nervosismo mentale, un’ansia che gli precluda la lucidità. Speriamo si sblocchi, altrimenti avanti con il falso nueve".