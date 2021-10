Afena-Gyan, una velocità speciale: dà nuove alternative alle scelte di Mourinho

Il baby lanciato a Cagliari e le soluzioni della Roma. L’ex tecnico Parisi: "Un po’ Suazo, un po’ Barrow"

La Roma dovrà affrontare tre partite molto importanti: Milan, Bodo e Venezia . Match che porteranno una rotazione, almeno parziale, della panchina e con Felix c'è un alternativa importante in fase offensiva. Felix a Cagliari ha distrutto gli equilibri della difesa sarda, giocando al fianco di Abraham. Mourinho ha chiamato il ghanese in prima squadra durante l’ultima sosta delle nazionali ed è rimasto colpito dalla velocità e dalla rapidità di esecuzione del giovane. Presente in panchina contro il Napoli ha fatto il suo esordio contro la squadra di Mazzarri. A fine partita sono stati tanti i festeggiamenti: i tre punti, il compleanno di El Shaarawy e il nuovo esordio. Il diciottenne ha voluto ringraziare , oltre alla mamma che vive in Ghana, il tecnico portoghese "Per sempre grato, Sir. Ti renderò orgoglioso".

Felix è arrivato a Roma grazie a De Sanctis, battendo Sassuolo e Milan, che avevano messo gli occhi sul ragazzo. Ad oggi ha messo a segno 15 gol in 27 partite tra Under 18 e Primavera. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Felix non ha vinto lo scudetto con l'Under 18 per un rigore sbagliato proprio da lui durante la partita contro il Genoa, persa per 2-1.