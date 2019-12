Adesso Diawara ci ha preso gusto: “Sto crescendo”

Tre partite di fila da titolare in questa stagione Diawara non le ha mai fatte, e oggi a Verona proverà a trovare quella continuità che gli è mancata dall’inizio dell’anno, come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Fonseca lo piazza davanti ala difesa in modo tale che Veretout abbia la possibilità d spaziare, giocare alto, consentendo a Kluivert di giocare ancora di più dentro al campo. Piccole grandi differenze tattiche che nell’idea di Fonseca stanno dado più equilibrio, quello cercato dalla Roma nelle scorse settimane.

“Fisicamente sto migliorando. Giocare partite consecutive può solo aiutarmi, e spero di continuare a fare bene” dice Diawara.