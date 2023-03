Adesso Belotti insidia Abraham. Matic tenta il rientro lampo

Un dubbio vero, uno forzato dalla contingenza. La vigilia di Mourinho, che ha voluto la squadra con sé a Trigoria, non è stato dei più sereni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport Il recupero di Matic dall’indisposizione gastrointestinale che lo ha colpito mercoledì è stato più complicata del previsto. Così ieri il serbo ha svolto solo un allenamento blando e nella partitella in mezzo al campo, a fianco a Cristante, è stato provato Wijnaldum. L’olandese, però, ha giocato gli ultimi due match e quindi non si vorrebbe spremerlo troppo..