Adesso a centrocampo risale Anguissa. E si lavora sul rinnovo di Darboe

La priorità della Roma, attacco a parte, continua ad essere soprattutto una: sfoltire la rosa extralarge, considerando i tanti esuberi che si stanno allenando a parte a Trigoria. Ecco perché il centrocampista, al momento, non è in cima ai pensieri di Tiago Pinto. Detto questo, ieri a Trigoria il general manager giallorosso ha incontrato gli agenti di Darboe: si lavora al rinnovo del contratto e alla permanenza in giallorosso, ma attenzione a considerare Bove, altro ragazzo che si è messo in evidenza nel ritiro, fuori dai giochi perché a Mourinho è piaciuto molto. Giovani a parte, Pinto continua a lavorare per la mediana, soprattutto se dovesse andare via uno tra Villar (interessa al Siviglia) e Diawara. Il nome che piace, sfumato Xhaka, è quello di Anguissa, 26 anni, del Fulham. Il giocatore interessa anche ad Everton e Aston Villa, Pinto ci lavora da settimana ma l’assalto decisivo, eventualmente, ci sarà a fine mercato. Perché la Roma, adesso, deve sfoltire il gruppo degli esuberi: Nzonzi potrebbe andare in Qatar, Pedro anche (seppur lo spagnolo preferirebbe restare in Europa), mentre Santon e Fazio trattano la rescissione con buonuscita.