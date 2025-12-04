Addio Venturi, storico capitano della Roma che scoprì Bergomi e Del Piero

Ha lanciato Alex Del Piero e Beppe Bergomi, è stato uno dei capitani storici della Roma e fu il primo azzurro a vestire la maglia della Nazionale pur giocando in Serie B. Al mondo del calcio Arcadio Venturi ha dato tanto, forse più di quel che ha ricevuto. Un campione di un'epoca lontana ma anche un grande scopritore di talenti. Arcadio - racconta Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - martedì ha salutato tutti a 96 anni, nella sua Vignola dove da anni era soprannominato “il romano”. Perché da quella città aveva preso anche l'accento e perché quando parlava della Capitale gli si illuminavano gli occhi. Venturi, infatti, ha vestito per 9 stagioni la maglia giallorossa, collezionando 290 presenze (101 da capitano) e 18 gol tra il 1948 e il 1957. Centrocampista di lotta e sostanza, Venturi ha concluso la carriera con Inter e Brescia.