Addio Da Costa, l’uomo che segnava nei derby

E’ morto ieri all’età di 89 anni Dino Da Costa, attaccante che ha legato il suo nome alla storia dei derby di Roma. Insieme a Marco Delvecchio e Francesco Totti, è stato il giocatore che più ha segnato alla Lazio: complessivamente 12 reti, di cui 9 in campionato, in Coppa Italia e una, la prima, in coppa Zenobi. Nato a Rio de Janeiro il 1 agosto 1931, non è stato solo un uomo derby, ma uno dei migliori attaccanti a cavallo tra gli anni 50 e 60, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

È stato il primo brasiliano ad indossare la maglia della Roma e anche per questo verrà ricordato per sempre, vista la tradizione che poi negli anni ha accompagnato la squadra giallorosa. L’8 aprile del 2013 insieme a Marco Delvecchio è andato sotto la Curva Sud prima di un derby: “Era tanto che sognavo di vivere una serata così, è stata una notte di tremarella. Con la Roma ho vinto tante partite, ma sapere di essere ricordato per i derby è qualcosa di davvero speciale”.