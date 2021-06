Addio a Pastore. Sempre più vicina la risoluzione: Spagna o Argentina?

L'argentino e la Roma stanno per separarsi dopo 3 anni vissuti tra alti (pochi) e bassi (tanti)

Il Talleres lo riporterebbe in patria, lui vorrebbe magari provare a giocare uno o due anni ancora in Europa, magari in Spagna. Oltre a tutto questo c’è una certezza: Pastore e la Roma stanno cercando il modo giusto per separarsi. Un amore mai sbocciato complici i tantissimi problemi fisici che hanno afflitto l’argentino.