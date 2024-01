Addio a Musiello, l’attaccante con la valigia piena di gol

Lo chiamavano Pel di Carota , perché aveva i capelli rossi. Poi Hitchens, perché era centravanti e somigliava all’inglese Gerry, ex giocatore di Inter e Torino. Era nato in Friuli, a Cervignano. Si è spento ieri, dopo una breve malattia, a 70 anni , Giuliano Musiello. Aveva giocato con Atalanta, Juve (solo in Coppa Italia), Avellino, Roma, Genoa, Verona, Foggia, Novara, Ravenna, Cuneo, Savona. Attaccante con la valigia , si diceva. Ma piena di buoni gol. Aveva vinto anche la classifica dei cannonieri di Serie B.

Friulano come Fabio Capello, comincia alla Spal come Fabio. Ma in Serie C. È un talento, una roccia. Tosto, non altissimo, 1.82. Va all’Atalanta - racconta Germano Bovolenta su 'La Gazzetta dello Sport' - e vede la sua prima Serie A in una domenica di simpatica follia. È il 15 ottobre 1972, la Dea è travolta9-3. E invece la sua prima A dal primo minuto è tutta un’altra cosa. Ha 18 anni e 306 giorni. Debutto contro il Torino e gol al 'Giaguaro' Castellini. L’Atalanta è nella galassia Juve e Musiello è coccolato dalla Signora. Una sola stagione, solo Coppa Italia. Ritorno alla Dea, inizio di un lungo e tortuoso percorso in Serie A e B. Si esalta all’Avellino, poi è scelto da Nils Liedholm a Roma. "Buon jocatore, non ha paura di Bellugi e Morini", dice il Barone. Buoni spostamenti, poche polemiche, calcio di mestiere. Un centravanti pieno di coraggio.