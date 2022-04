Adani: “Alla Roma manca uno come Bastoni. E si parla poco del lavoro di Mourinho”

L'ex difensore sottolinea il percorso e la crescita dei giallorossi, poi su Zaniolo: "Giocatore dal grande potenziale, ma che ancora deve migliorare nel relazionarsi con il resto dei compagni".

Stasera alle 18 Inter-Roma, big match di questa giornata di campionato insieme a Lazio-Milan in programma domani sera. Della sfida di 'San Siro' ha parlato anche Daniele Adani, ex difensore nerazzurro e ora opinionista Rai Sport, che parte dalla questione polemiche sull'arbitro Sozza: "Abbiamo il dovere di cercare rifugio in una cultura dello sport positiva. Ci sono sempre squadre che nel conto finale saranno più o meno penalizzate. Ma non ci si può fermare lì. Il calcio merita di più, non si esaurisce con l’episodio", ha detto a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco uno stralcio dell'intervista di Adani: