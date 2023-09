Acitelli: “In quel sorriso di Lukaku una grandezza alla Massimino il Trace…”

Fernando Acitelli , poeta, e tifoso giallorosso, cultore della storia di Roma e della Roma, è stato intervistato su La Gazzetta dello Sport . L’arrivo di Romelu Lukaku chi le ha fatto venire in mente? " Piedone Manfredini, centravanti della Roma degli anni ’60. Il contrasto fra quell’arrivo romantico dall’Argentina di tanti anni fa e quello tecnologico di oggi, l’aereo di linea e il jet privato. Poi ho pensato però che ci sia qualcosa di romantico anche in questo arrivo".

Spesso, lei ha accostato dei calciatori a personaggi dell’Antica Roma. Lukaku ci ha fatto pensare a un ritratto di Caracalla. "Quello del Museo Nazionale Romano? Può essere. Io ci vedo di più Massimino il Trace, l’imperatore-soldato. È vero che fece una brutta fine, ma era grande, possente, come Lukaku.".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.