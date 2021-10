Abraham vuole esserci, oggi il test finale. Vina va in campo, Spinazzola migliora

A sinistra ci sarà anche Vina anche se è probabile una staffetta con Calafiori o magari lo spostamento di Ibanez con Kumbulla al centro

Abraham ha svolto quasi tutto il lavoro con la squadra, anche se a ritmi molto blandi, e soprattutto ha fatto dei test volti proprio a sollecitare la sua caviglia destra e i risultati sembrano essere positivi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Anche se in ballottaggio con Shomurodov, l’inglese sarà almeno in panchina e stamattina farà l’ultima prova. A sinistra ci sarà anche Vina anche se è probabile una staffetta con Calafiori o magari lo spostamento di Ibanez con Kumbulla al centro. Intanto Spinazzola rivela: “Il rientro? Miglioro di settimana in settimana. Potrei farcela per novembre“.