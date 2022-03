Abraham: “Vittoria pesante, sento la fiducia e la ripago così”

Ma Demiral sui social mostra il segno dei tacchetti di Abraham: "Cos’è questo?"

È un vento Forza Venti. È Tammy Abraham, che segna il suo 20° gol stagionale, facendo riassaggiare alla Roma la speranza Champions,. scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. I giallorossi da metà gennaio sono quelli che hanno raccolto più punti (15), ma per farlo c’è bisogno di un centravanti, che i nerazzurri – perso Zapata – non hanno. Un dato per tutti: nel 2022 nei 5 top campionati europei solo Nkunku (10), Mbappé e Lewandowski (9) hanno segnato più di Tammy. Il clima positivo si percepisce quando Mourinho, come racconta Mancini, alla fine dice scherzando: “In panchina non torno più, visto che senza di me avete fatto 6 punti in due partite"“. Molto merito, però, va a ad Abraham che si racconta così. “Questa vittoria per noi significa tanto e alla fine abbiamo festeggiato tanto. Dopo la sconfitta con la Juve è cambiata la compattezza, basta vedere come abbiamo lottato stavolta. Qualche mese fa avremmo preso gol negli ultimi minuti“. “Per questa squadra do tutto. Avevo attraversato un momento difficile nella mia carriera e la Roma mi ha dato fiducia. Sono felice di ripagarla". Per l’Atalanta, Gasperini tace ancora e allora le lamentele sono di Pessina. "La Roma ha fatto una gran partita e a noi manca lucidità davanti, ma non ho capito il metro arbitrale. A nostro sfavore sono stati fischiati 5-6 contatti spalla a spalla. E poi perché non andare a rivedere il fallo di Abraham su Demiral? (sui social il turco posta una foto col segno dei tacchetti, scrivendo: “Cos’è questo?”)?