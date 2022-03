Abraham tra i grandi. Basta un gol e sarà record della Roma come Bati e Montella

L’inglese è vicino al primato di reti nella prima stagione che è detenuto da due miti giallorossi a quota 21. E ha un altro obiettivo: la rimonta per la zona Champions

Tammy Abraham sta cercando un trono da non condividere con nessuno, cioè quello del primatista di reti stagionali nella prima stagione in maglia giallorossa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Se si esclude Volk, che nel 1928-29 aveva segnato 24 gol nella Divisione Nazionale, in cima alla montagna ci sono Vincenzo Montella e Gabriel Batistuta, entrambi con 21 reti. Come si può immaginare, nobiltà assoluta nella storia della Roma, eppure il centravanti londinese – al momento fermo a quota 20 – è a un passo dall’aggancio, se non dal sorpasso. Vuol dire che Abraham è più forte dell’Aeroplanino e del Re Leone? Impossibile da dire. Di sicuro, però, Abraham sta per agguantare questo primato a una età inferiore rispetto a quella dei suoi due rivali. Montella, infatti, alla fine di quella stagione (1999-2000) aveva 26 anni, mentre Batistuta (2000-01, che finì nella gloria scudetto) ne aveva 32. Tammy invece, pur non essendo più un baby, ne ha ancora 24, e quindi è lecito supporre dei margini di miglioramento che presto possano portarlo nell’empireo dei marcatori giallorossi (e non solo). Inutile dire che il cambio del sistema di gioco abbia agevolato Tammy, visto che Zaniolo adesso gioca più vicino a lui nel 3-4-1-2 disegnato da Mourinho, rispetto al 4-2-3-1 d’inizio stagione. Motivo in più perché Abraham speri, anche oggi contro l’Udinese, che non gli venga a mancare l’apporto dell’amico Nicolò. Il dubbio, comunque, ancora galleggia nell’aria, ma non per motivi tecnici e neppure fisici. Il “problema” è che Zaniolo – come peraltro capitan Pellegrini – è diffidato e quindi una eventuale ammonizione gli farebbe saltare il derby.