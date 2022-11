Abraham torna a casa per voltare pagina: “Nel 2023 la svolta”

L’attaccante a Londra per ricaricarsi e poi ripartire più forte. È sicuro di farcela

Tammy Abraham è volato in Inghilterra per ritrovarsi, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport.Il centravanti giallorosso sta trascorrendo la settimana di vacanza concessa da José Mourinho nella sua Londra. Lì dove è nato il sogno che - parecchi anni dopo - lo avrebbe portato a trascinare la Roma alla vittoria della Conference. Ed è proprio in quel momento che il numero 9 si è improvvisamente svegliato, interrompendo la favola che avrebbe dovuto portarlo al Mondiale. A sei mesi di distanza dal successo di Tirana, infatti, Abraham oltre ad aver perso la fiducia di Southgate - che non lo ha portato in Qatar - è finito nel mirino dello Special One e di una parte della tifoseria. Come dimostrano i fischi dell’Olimpico ricevuti durante l’ultima gara giocata con il Torino.

Il gol realizzato con il Sassuolo (quarta marcatura stagionale) aveva regalato l’illusione che qualcosa fosse cambiato."Vorrei rivolgermi ai tifosi, ai compagni di squadra, all’allenatore e in qualche modo scusarmi per non essermi espresso sui livelli della scorsa stagione, non sono stato me stesso. Sono una persona, un ragazzo, in fondo. Ho attraversato un momento difficile, con poca fiducia. Ci tenevo a dimostrare che sono ancora io, che sono pronto ad aiutare il gruppo".

La strigliata di Mourinho deve aver lasciato il segno. Dopo il rompete le righe di domenica scorsa, l’attaccante ha sentito il bisogno di un ulteriore chiarimento (stavolta via social): "Non è stato l’inizio da favola che tutti avremmo voluto, ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. La Roma e i suoi tifosi meritano di più ed è quello che io e la squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie chi non ci ha mai lasciato, nel bene e nel male". Non è un caso se, nonostante il periodo di relax concesso dall’allenatore, Abraham abbia scelto di iniziare ad allenarsi nella palestra di casa sua fin dalle prime ore del mattino. L’obiettivo è riguadagnarsi la stima del tecnico durante la sosta.