Abraham-Tomori, fratelli al Chelsea ora rivali in area

Da piccoli giocavano insieme, sognavano anche insieme e chissà quante altre cose avranno fatto uno accanto all’altro, scrivono Luca Bianchin e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Abraham e Tomori stasera si ritroveranno ancora una volta in campo, stavolta però da rivali, sempre che poi il centravanti inglese riesca a convincere Mourinho a dargli una maglia da titolare. Ma comunque vada, per i due inglesi sarà una sfida particolare, la sesta che li metterà uno di fronte all’altro. Tammy e Fik sono cresciuti insieme nel Chelsea, dove sono entrati giovanissimi, all’età di sette anni. Era il 2003, subito nella stessa squadra, l’Under 8 dei Blues. Ed insieme hanno fatto poi tutto il percorso delle giovanili, vedendo sfilare davanti a loro campioni del calibro di Drogba, Shevchenko, Terry e Lampard. E vincendo per ben due volte la Youth League, prima di esordire in Premier quasi in contemporanea (era il 2016, Abraham giocò ad Anfield con il Liverpool, Tomori quattro giorni dopo a Stamford Bridge con il Leicester). Già si sono affrontati in campo, da avversari: la prima volta fu nel 2017 in Brighton-Bristol, l’ultima l’8 gennaio scorso, a San Siro, quando la Roma riuscì a pareggiare (2-2) proprio in extremis con uno dei pochi gol stagionali di Tammy.