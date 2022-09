Abraham tocca a te: la Roma appesa a Tammy per ripartire

Per chi è cresciuto ascoltando il 'God save the Queen' questi sono giorni particolari. La regina Elisabetta II non c’è più e Tammy Abraham ha vissuto le sue forti dosi di emozioni che lo hanno in qualche modo ricondotto virtualmente in patria. Da attaccante della nazionale, però, sa che tra i suoi compiti c’è anche quello di onorare la patria facendo il proprio dovere, ovvero i gol. Domenica scorsa a Udine, proprio davanti agli occhi del commissario tecnico Southgate, probabilmente Abraham è incappato in una delle gare più incolori della sua avventura romanista finora. L’attaccante - sottolinea Massimo Cecchini su 'La Gazzetta Sportiva' - anche un anno fa aveva avuto una partenza lenta. Nelle prime 5 giornate di campionato, infatti, aveva segnato solo due gol, ma il suo rendimento è andato via via lievitando.