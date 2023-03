Abraham, sveglia o addio

Il cuore c’è, le gambe stanno arrivando, il “killer instinct”, invece, finora fa soffrire di nostalgia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Volendo utilizzare tre istantanee, è questo il momento che Tammy Abraham sta attraversando. Se le cifre stanno inchiodando il centravanti inglese a un rendimento assai inferiore rispetto alla scorsa stagione anche solo parametrata allo stesso numero di partite – come il grafico accanto fa ben comprendere – i tifosi della Roma sono ugualmente autorizzati all’ottimismo, visto che agli attaccanti di razza basta un clic per ritrovare il tempo perduto. Altrimenti, come accade nel calcio, il divorzio è sempre possibile.