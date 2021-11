Abraham sicuro: “Devo metterci più leadership”

Il centravanti inglese: "Quando avremo acquisito le idee di Mou saremo una grande squadra"

Stasera molti occhi saranno su di lui, Tammy Abraham, chiamato a rialzare il livello delle sue prestazioni, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. "Nel calcio ci sono alti e bassi, - dice -. Questo è il momento di dimostrare la mia leadership. Ho avuto qualche problema alla caviglia. Quando avremo acquisito le idee di Mou saremo una grande squadra. Del resto, anche Roma non è stata costruita in un giorno solo". Intanto ieri Smalling è volato a Londra per una consulenza esterna dopo l’ultima lesione.