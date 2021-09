Abraham sceglie i miti per la… gloria. Sabry cerca spazio nello staff di Mou

L'inglese stila una lista di centravanti: Adebayor, Drogba, Lewandowski, Kane e, il preferito, Henry

I modelli sono importanti. Forse proprio per questo la Roma è già innamorata di Tammy Abraham, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L’attaccante giallorosso, infatti, ha raccontato quali sono i 5 modelli che lo stanno spingendo sulla strada della gloria: Adebayor, Drogba, Lewandowski, Kane e, il preferito, Henry. Sul primo è sintetico: «Da piccolo mi chiamavano come lui. Aveva tecnica ed era alto, proprio come me». Drogba, invece, lo ha conosciuto meglio, vista la comune militanza nel Chelsea. "Mi ricordo come “bullizzasse” i difensori. Era fortissimo fisicamente, un grande finalizzatore e bravo con i piedi. Penso abbia reinventato il ruolo del numero nove". E su Henry: "Ancora oggi faccio alcune cose grazie a lui. È la ragione per cui volevo diventare attaccante". Intanto l’ex giocatore della nazionale egiziana e del Benfica, Abdel Sattar Sabry, potrebbe presto entrare a far parte dello staff della Roma. Lo rivela lo stesso Sabry, che dice: "Mourinho mi voleva già al Tottenham. Attendo una risposta fra pochi giorni".