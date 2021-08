Abraham ringhia: “Sono qui per impormi e portare la Roma in Champions”

Abraham si presenta: "I giallorossi mi hanno voluto davvero. Mourinho è uno stimolo"

La speranza di Abraham è diventare subito qualcosa di importante per la Roma. Da ieri è ufficialmente giallorosso: "La Roma l'ho vista in Champions e Rudiger e Emerson me ne hanno parlato bene. Mi hanno voluto davvero, mi hanno chiamato tutti i giorni. Questa squadra merita di tornare in Champions" le sue parole riportate da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L'attaccante elogia anche Mourinho: "Averlo è uno stimolo in più, è un personaggio importante".