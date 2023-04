Abraham, quel gol che vale la gioia dimezzata

Due gol consecutivi all’Olimpico non li segnava da più di un anno, esattamente dal marzo del 2022 (quando festeggiò contro Atalanta e Lazio), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Basterebbe questo per dire come i segnali di risveglio di Tammy Abraham siano reali, con il gol di ieri che ha fatto seguito a quello siglato due settimane fa contro l’Udinese. Non fosse però che poi è spuntato in extremis Saelemaekers a placare la sua gioia. Già, perché quella giocata con cui Abraham ha fatto secco Maignan quando tutto sembrava già finito poteva valere per la Roma un bel pezzetto di Champions. E Tammy sperava di averci messo il marchio a fuoco, il suo. "Meritavamo di più in questa gara, ma continuiamo a crescere", ha detto Abraham.