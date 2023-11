Abraham piace ancora in Premier: il suo addio in estate può aiutare i conti

Tammy Abraham tornerà a giocare nel 2024 (anche se non ai primi dell’anno, bensì più avanti), scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.Non vorrà fare da comprimario a lungo a Lukaku e mettersi in concorrenza con Belotti e Azmoun, solo per evocare i nomi dei centravanti a disposizione della Roma. Per questo da giorni si comincia a sussurrare di un ritorno estivo di Abraham in Premier, cosa per lui gradita, visto che a 26 anni – e dopo un grave infortunio al ginocchio – avrà bisogno di un rilancio. Senza quel ko l’Everton sembrava a un passo dall’acquisto, ma la fiamma forse non si è ancora spenta. Non sappiamo se ora potrebbe essere ceduto per quei 40 milioni che chiedeva la Roma, ma di sicuro aiuterà a fare cassa.