Abraham, l’anti Dea

L'Atalanta lo cercò, lui l'ha punita tre volte. Ora vuole ritrovare il gol all'Olimpico in campionato

Redazione

Il “figlio di Dio* che gioca a calcio, parole della sua bio su Instagram, con l'Atalanta ha un conto aperto, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

O, almeno, così sembrerebbe: in due partite le ha segnato tre gol. Forse Tammy Abraham ha voglia di dimostrare al club bergamasco, che per primo in Italia si era interessato a lui quando le cose al Chelsea non andavano benissimo, che si erano sbagliati a non andare fino in fondo. Ricordi del passato, in ogni caso, perché oggi Abraham è un giocatore della Roma ed è felice della scelta fatta.

In questa stagione Abraham ha segnato in casa della Juventus e dell'Empoli, quella passata aveva chiuso con la doppietta al Torino e questo vuol dire che, in campionato, non va in gol all'Olimpico dal Derby dei 20 marzo. Quella era una Roma che viaggiava con il vento in poppa in Europa e infatti poi avrebbe vinto la Conference League - e andava a fasi alterne in campionato. Questa. se andranno in porto una serie di risultati, potrebbe persino andare in testa alla classifica.

Abraham è un punto fermo di Mourinho, basti pensare che in questi sei mesi. dall'ultimo gol in casa in A, in 14 occasioni è partito per 23 volte dall'inizio. È vero che, fino a qualche settimana fa, non aveva praticamente un'alternativa, ma la sua importanza per la squadra e per l'allenatore è indiscussa e indiscutibile.

Adesso, però, c'è Andrea Belotti. un attaccante vero, che conosce benissimo la Serie A, per cui Tammy avrà la possibilità di essere più fresco, di poter riposare di più, considerando che andrà pure in nazionale.