Abraham, in estate pronti Aston Villa e Tottenham

Il centravanti inglese ha ancora "appeal" in Premier

Nonostante il momento negativo con la Roma e la bocciatura “mondiale” lo abbiano un po’ ridimensionato, Tammy Abraham sul mercato inglese ha sempre il suo “appeal”, come riporta La Gazzetta dello Sport. Così da Oltremanica giungono indiscrezioni che in estate Tottenham, ma soprattutto Aston Villa sono pronti a farsi avanti. Da considerare che il Chelsea ha una prelazione per riaverlo, spendendo 80 milioni.