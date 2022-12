Abraham in bilico. Che Tammy riavrà la Roma? Il suo futuro si decide adesso

Sulla letterina per Babbo Natale a Trigoria erano stati chiari e diretti: "riportaci il vero Abraham ", quello dei primi sei mesi di un 2022 che sta per andarsene via, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Desiderio esaudito? Lo sapremo a breve , già la prossima settimana, mercoledì esattamente, quando allo stadio Olimpico arriverà il Bologna e la Roma andrà a caccia di una vittoria fondamentale per ripartire con la marcia giusta alla caccia di quel quarto posto che vorrebbe dire Champions League .

Intanto ieri la Roma ha giocato la sua ultima amichevole di questa pausa e Tammy è partito dalla panchina , entrando poi nella ripresa. Insomma, anche Mourinho sta andando a caccia di alternative, considerando anche che Belotti è ancora ai box. Ma, è evidente, il centravanti inglese non ha più la considerazione infinita che aveva nella scorsa stagione. E questo soprattutto per colpa sua, che strada facendo ha perso colpi, con un rendimento molto al di sotto delle aspettative.

Quello che succederà nei prossimi sei mesi, quelli che dal 4 gennaio arriveranno fino a giugno prossimo, sarà decisivo per il futuro di Tammy. Dal suo acquisto a giugno saranno infatti passati i due anni necessari per non perdere i benefici del decreto-crescita sul suo ingaggio (4,5 milioni di euro, più 1,5 di possibili bonus). Insomma, Abraham a giugno non sarà più incedibile come è invece ancora oggi e le riflessioni saranno profonde, soprattutto se poi l’inglese dovesse continuare sulla linea attuale.