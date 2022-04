Abraham, ecco la tua notte

La punta: "Roma mi ha aiutato. Venivo da una stagione difficile Il mio futuro? Penso a vincere"

Sarà la prima volta che rimetterà piede in Inghilterra da avversario. E ha voglia di renderla una volta speciale, senza dover per forza pensare al futuro, agli occhi che ha addosso di alcuni club inglesi ed a cosa sarà del suo domani, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. No, Tammy Abraham ha nella testa solo la sfida di questa sera al King Power Stadium, dove cercherà di lasciare ancora una volta il timbro. Sarebbe il 25esimo della stagione, ma soprattutto il primo della sua storia calcistica al Leicester, contro il quale in sei occasioni ha vinto una volta sola. "Tutti conosciamo il valore della squadra di Rodgers — dice il centravanti giallorosso —. So cosa ci aspetta, può essere il giorno perfetto per segnare il primo gol e aiutare la squadra a vincere la partita". Già, perché Mourinho è stato chiaro, la Roma oggi giocherà per vincere. E per riuscirci ha bisogno proprio del miglior Abraham. "Lui per me è l’allenatore perfetto — dice Tammy —. Sa come guidarti e io ho bisogno di uno che sappia motivarmi. Lampard mi dava fiducia, ora sono tornato ad averla con José. Quello che sto facendo qui a Roma mi dà un’emozione incredibile. Venivo da una stagione difficile e tornare a splendere è fantastico. A Roma sono stati chiari e mi hanno aiutato, spero di chiudere la stagione vincendo".