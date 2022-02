Abraham e la leggenda degli inglesi in Serie A

Ben 8 reti nelle ultime 12 giornate e se si contano anche le coppe, nessuno in campionato è stato così prolifico in stagione

C’è una credenza popolare nel calcio italiano scrive Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport: gli inglesi sono poco adatti alla Serie A. Una leggenda, perché insieme ai flop di Des Walker, Luther Blissett, Micah Richards e molti altri, andrebbero conteggiate anche le buone cose fatte da David Platt o Paul Gascoigne, solo per citarne due. Il record di segnature “made in England” in un singolo torneo del nostro campionato appartiene proprio all’ex Bari, Samp e Juve: Platt nel 1991-92 in Puglia fece 11 gol, oggi, però, quel primato è in pericolo. Tammy Abraham dopo un inizio stentato, ha preso ritmo, 8 reti nelle ultime 12 giornate e se si contano anche le coppe, nessuno in A è stato così prolifico in stagione. Come era la storia degli inglesi?