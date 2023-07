Abraham e Kumbulla a Trigoria, c’è voglia di un recupero sprint

Il raduno della Roma è previsto per lunedì prossimo, ma c’è chi ha voglia di fare gli straordinari, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Tammy Abraham e Marash Kumbulla, che anticiperanno il ritorno al lavoro nel centro sportivo giallorosso rispetto ai loro compagni. Motivazioni, d’altronde, ne hanno a bizzeffe. Entrambi, infatti, sono reduci da due gravi infortuni al ginocchio e proprio per questo vogliono bruciare le tappe nel recupero. L’albanese (che potrebbe ritornare in campo a fine anno) sarà a Trigoria già oggi, mentre l’inglese (che non sarà pronto prima dell’inizio del 2024) è atteso per domani, anche se è tornato nella Capitale già da ieri, mostrando il suo arrivo via social. È tornato a Trigoria anche El Shaarawy, che ne approfitterà per firmare il rinnovo di contratto, dopo che l’accordo è stato già trovato.