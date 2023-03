Abraham e il futuro: “Torno al Chelsea? Mai dire mai…”

Per ora Tammy Abraham pensa soltanto alla Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport ma in futuro non esclude un ritorno al Chelsea: "Nel calcio mai dire mai - spiega a Four Four Two - non ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Forse resterò alla Roma per i prossimi 10 anni, o forse no. Non si sa mai cosa c'è dietro l’angolo". Parole al miele per Mourinho: "Lo adoro. Sa come gestire i suoi uomini, non è mai soddisfatto e vuole sempre di più". .