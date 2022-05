Abraham, di forza o di astuzia “The king of Rome” è sempre decisivo

Ha conquistato tutti con 25 gol e gesti da leader. In Inghilterra lo celebrano come nuovo Re

Ieri il suo negozio preferito di Londra lo ha definito: "Il Re di Roma". Magari avrà sorriso, Tammy Abraham, anche perché lo scettro appartiene a Mourinho, e questo gli avrà fatto dimenticare anche un po’ della stanchezza con cui aveva lasciato l’Olimpico giovedì notte dopo la semifinale contro il Leicester, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Stanchezza che però, intorno a mezzanotte, non gli ha impedito di fermarsi con una bambina di nove anni che lo aspettava per una foto. Prima Tammy e poi la scuola, come giusto che sia in una notte che per ogni romanista è stata magica. Tifosi e giocatori, giocatori e tifosi, come ha voluto sottolineare lo stesso Abraham quando ha chiesto ai fotografi di non scattare a lui, ma alla curva Sud impazzita di gioia. Tammy, il suo, l’aveva fatto sotto la curva Nord nel primo tempo: gol-qualificazione, il numero 25 della sua straordinaria stagione e il più importante, almeno fino a questo momento. In Italia hanno fatto meglio di lui soltanto Immobile e Vlahovic, due che la Serie A la conoscono da tempo, mentre l’attaccante inglese è alla prima stagione lontano da casa. La sta disputando nel migliore dei modi, spazzando via in un colpo solo il ricordo di Dzeko e anche i tanti dubbi che hanno accompagnato il suo arrivo, visto che gli attaccanti inglesi non sempre hanno fatto bene lontano da Londra e dintorni.