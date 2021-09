Abraham de Roma. Un tuffo nella storia e un giro al mare: ecco la città di Tammy

La gita a Ostia, le passeggiate e le cene in centro. Il nuovo idolo cerca casa: Aventino o Casal Palocco?

Nessun pericolo, lunedì dovrebbe essere regolarmente al suo posto, ad allenarsi con i compagni in vista della sfida del 12 settembre con il Sassuolo. Anche se un po’ di apprensione per quella botta al flessore nelle ultime 48 ore si era creata, vedendo anche Tammy girare per Trigoria con la borsa del ghiaccio. Abraham però sta bene, di testa e di gambe, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E in queste due prime settimane romane non solo ha trovato il modo di conquistare subito la tifoseria giallorossa, ma anche di mettersi subito alla scoperta dei tesori di Roma. Attualmente Tammy alloggia in un famoso albergo in zona Eur, laddove l’elegante quartiere a sud di Roma si allarga verso l’autostrada per Fiumicino. E lì ha trovato anche il modo di rilassarsi, in piscina. Tammy, però, sta ovviamente cercando casa e per ora le sue attenzioni si sono concentrate tra una zona classica per i calciatori della Roma come Casal Palocco e una più centrale come l’Aventino. Nei giorni scorsi lo si è visto spesso tra la gente, in centro, come tanti dei turisti che stanno lentamente tornando ad abbracciare la Capitale. Un giro a via del Corso, una passeggiata ovviamente nei luoghi dello shopping di lusso come Via Condotti e Via Frattina, un pit-stop per ammirare la maestosità di Fontana di Trevi, incastrata tra le viuzze del centro. E poi piazza di Spagna, con tanto di cena in un rooftop da cui la vista dei tetti di Roma è mozzafiato e l’aperitivo in un famoso albergo alle porte di piazza del Popolo. Tutti luoghi che Abraham ha già imparato ad apprezzare, spesso in compagnia della fidanzata, la modella e influencer Leah Monroe, che Tammy ha conosciuto a Londra quando era ancora un teenager e con cui vive la sua storia d’amore da oltre sei anni. E dopo aver conosciuto un po’ Roma girovagando per il suo centro storico, nei giorni scorsi Abraham si è spostato anche fino a Ostia, per andare alla scoperta del mare della Capitale.