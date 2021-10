Abraham contro Tomori: amici fraterni, notte da rivali

I due inglesi, arrivati a 7 anni nel Chelsea, si sentono tutti i giorni: hanno vinto coi Blues e vanno insieme in vacanza e ai concerti

Tammy Abraham e Fikayo Tomori hanno la stessa età e condividono la passione per il calcio. Sono amici fraterni perché hanno una storia in comune - scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport- e continuano a scriverla. Sono cresciuti insieme nel Chelsea ed esordito a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Per Tomori Tammy è un "fratello nato da un’altra madre", Il 17 giugno scorso, quando Tomori diventa del Milan Abraham scrive: "siamo partiti da zero, cresciuti insieme" gli dedica un pensiero affettuoso: "Siamo partiti da zero, cresciuti insieme". Il 9 giallorosso, dopo aver firmato per la Roma riceve l'affetto da Tomori che scrive "Non possiamo stare lontani". A sette anni sono entrati nell’Academy del Chelsea, hanno vinto la Youth League del 2014-2015 e quella della stagione successiva. Anno dell’esordio in prima squadra: Abraham l’11 maggio 2016 contro il Liverpool, Tomori quattro giorni dopo con il Leicester (con Abraham in campo da 5’). Poi i prestiti in giro per la Premier, e stasera? si affronteranno per una partita che vale tanto per entrambi e per le rispettive squadre. Due amici, ma per una notte rivali.